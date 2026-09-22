روبيو: اتفاقية جرينلاند تسمح بإقامة المزيد من القواعد الأمريكية وتكبح النفوذ الصيني

وصف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اتفاقا جرى الإعلان عنه مؤخرا مع الدنمارك بشأن مستقبل جرينلاند بأنه ضمان في مواجهة النفوذ الصيني في الجزيرة القطبية ذات الأهمية الاستراتيجية في القطب الشمالي.

ونقلت شبكة "فوكس نيوز" اليوم الثلاثاء عن روبيو وصفه الاتفاق بأنه "رائع" و"لا تاريخ انتهاء له".

وأضاف: "إنه يسمح لنا ببناء القدر اللازم من القواعد العسكرية".

ويتيح الاتفاق للولايات المتحدة والدنمارك فحص الاستثمارات الأجنبية المستقبلية بشكل مشترك.

وذكر روبيو، أن الهدف هو تجنب الاستيقاظ في يوم وإدراك أنه "حسنا، أجل، الجيش الصيني ليس هنا، لكن شركاتهم تملك جميع الموانئ وشركاتهم تملك الأرض".

ومن المقرر أن يصل الرئيس الصيني شي جين بينج إلى واشنطن غدا الأربعاء في زيارة تستمر عدة أيام يلتقي خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويمكن أن يلقي اتفاق جرينلاند بظلاله على الاجتماع.

وقد يوقع ترامب الاتفاق إلى جانب فريدريكسن ورئيس وزراء جرينلاند، ينس - فريدريك نيلسن، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، صباح اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي، وفقا لبيان صادر عن الحكومة الدنماركية.