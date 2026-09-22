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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، القبض على سائق؛ لقيامه بتحميل عدد من الأطفال بالصندوق الخلفي لسيارته الربع نقل، حال سيره بأحد الطرق بالفيوم، معرضًا حياتهم والمواطنين للخطر.

وقالت وزارة الداخلية في بيان اليوم، إنها رصدت فيديو متداولًا بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام سائق سيارة ربع نقل بتحميل عدد من الأطفال بالصندوق الخلفي للسيارة.

وتابعت أنه بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو سارية التراخيص وسائقها مقيم بدائرة مركز شرطة سنورس.

وأضافت الداخلية أنه بمواجهة السائق المتهم، اعترف بارتكاب الواقعة بتاريخ 11 سبتمبر الجاري، على النحو المشار إليه، حال سيره بأحد الطرق بدائرة مركز شرطة سنورس.

وأشارت إلى أنها تحفظت على السيارة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.