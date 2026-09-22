* الزيني: بعض التجار والمصنعين يروجون شائعات زيادة الأسعار لتصريف المخزون

قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن شركات الحديد والصلب العاملة في السوق المحلية لم تعلن حتى الآن أي زيادات جديدة في أسعار حديد التسليح.

وأضاف الزيني، في تصريحات لـ«الشروق»، أن بعض التجار والمصنعين يروجون شائعات بشأن زيادات مرتقبة في الأسعار، بهدف تصريف المخزون الفائض لديهم، من خلال دفع العملاء إلى الإسراع في عمليات الشراء تحسبًا لارتفاع الأسعار.

وأشار إلى أن قطاع مواد البناء يعاني ركودًا حادًا منذ بداية العام الجاري، موضحًا أن «مبيعات التجار والشركات تكاد تكون انخفضت بنسبة 90% تقريبًا».

وأكد الزيني أن الزيادة الحالية اقتصرت على *لفائف الحديد* المستخدمة في صناعة أسلاك الصلب وقضبان التسليح، موضحًا أنها ارتفعت بقيمة تتراوح بين 1000 و1600 جنيه للطن، ليصل متوسط سعر البيع إلى نحو 37 ألف جنيه للطن.

وفي المقابل، استقرت أسعار حديد التسليح، حيث سجل سعر حديد عز نحو 40 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع، وبلغ سعر حديد بشاي للصلب نحو 39 ألفًا و800 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

واستقر سعر حديد العتال عند 39 ألفًا و500 جنيه للطن، بينما سجل حديد المراكبي 39 ألفًا و400 جنيه، والمصريين نحو 39 ألفًا و400 جنيه للطن.

كما استقر سعر حديد مصر ستيل عند 37 ألفًا و500 جنيه للطن.

وكانت أنباء محلية قد انتشرت خلال الساعات الأخيرة تفيد بأن شركات محلية عاملة في قطاع الحديد والصلب أرسلت رسائل إلى التجار والوكلاء بشأن زيادة أسعار حديد التسليح بقيمة 1000 جنيه للطن اعتبارًا من أكتوبر المقبل.

ونفى أحمد الزيني، خلال تصريحاته لـ«الشروق»، صحة هذه الأنباء، مؤكدًا أنه لم تعلن أي شركة حتى الآن زيادة جديدة في أسعار حديد التسليح.