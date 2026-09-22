رسالة ترامب إلى بوتين من الأمم المتحدة: أنهوا الحرب

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وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، رسالة إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين، دعاه فيها إلى "إنهاء الحرب".

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين عقب وصول ترامب إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة الـ81 للجمعية العامة.

وقال ترامب إنه تفاجأ بوجود شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية في المقر "لتغطية أخباره".

وأضاف مخاطبا الشبكة: "لا ينبغي أن تكونوا هنا لتغطية أخباري. لقد قلتم إنكم لن تغطوا أخباري".

والجمعة، أعلن ترامب حظر دخول وسائل إعلام أمريكية، بينها قناتا "سي إن إن" و"إم إس ناو" وموقع "بوليتيكو" الإخباري، إلى البيت الأبيض، بدعوى "نشرها المتكرر للأخبار الكاذبة".

وشدد ترامب لاحقا على أن وجوده في الأمم المتحدة يمثل شرفا بالنسبة إليه.

وأضاف أن الولايات المتحدة أحرزت تقدما كبيرا، قائلا: "بلدنا يسير بشكل جيد جدا".

وردا على سؤال أحد الصحفيين عما إذا كانت لديه رسالة إلى الرئيس الروسي، أجاب ترامب: "أنهوا الحرب".

وتشن روسيا منذ 24 فبراير 2022 هجوما عسكريا على أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى تكتلات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره الأخيرة "تدخلا" في شؤونها.