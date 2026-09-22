قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن إيران "لم تعد المتنمر في الشرق الأوسط"، مجدداً تعهده بعدم السماح لطهران بامتلاك سلاح نووي.

ووصف ترامب، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إيران بأنها "الراعي الأول للإرهاب"، متهماً النظام الإيراني بـ"نشر الموت والفوضى" في الشرق الأوسط وخارجه، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

وأضاف أنه فتح، عقب توليه منصبه العام الماضي، مفاوضات مع إيران، وعرض عليها تعاوناً اقتصادياً كاملاً مقابل إنهاء برنامجها النووي ودعمها للإرهاب، لكنها رفضت العرض، وفق قوله.

وقال ترامب إن الجيش الأمريكي "دمر" البرنامج النووي الإيراني خلال عملية "مطرقة منتصف الليل" (حرب يونيو 2025)، مشيراً إلى أنه دعا طهران مجدداً إلى إبرام اتفاق، لكنها رفضت.

واتهم إيران بمواصلة بناء مخزون ضخم من الصواريخ والطائرات بدون طيار يهدد العسكريين الأمريكيين ودول المنطقة، إلى جانب تطوير صاروخ قادر على الوصول إلى أوروبا.