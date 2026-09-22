ترامب: نتوقع التوصل إلى صفقة مع إيران بعد الانتخابات النصفية للكونجرس

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن بلاده عادت أقوى اليوم من أي وقت مضى، واصفًا جيشها بأنه الأقوى في العالم.

وأضاف في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تصرفت بحزم وسرعة للتأثير في المشهد العالمي.

وأشار إلى أن إيران هي الراعي الأول للإرهاب في العالم، داعيًّا طهران إلى إبرام صفقة، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن قادتها يواصلون رفض ذلك.

ولفت إلى أن بلاده تدخلت وشنت الهجوم على إيران، بعدما كانت قد منحت طهران كل الفرص، وتابع: «قررت التدخل لأضمن أننا لن نواجه كابوسا بعد اليوم».

واستكمل: «عرضت على إيران تعاونا اقتصاديا مقابل إنهاء برنامجها النووي ودعمها للإرهاب لكنها رفضت وذلك خطأ كبير».

ونوه ترامب إلى أن البحرية الأمريكية وفرت مؤخرا مرافقة لأكثر من مليار برميل نفط للمرور من مضيق هرمز، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة تتوقع التوصل إلى صفقة مع إيران مباشرة بعد الانتخابات النصفية للكونجرس.

ودعا ترامب جميع الدول للانضمام إلى الولايات المتحدة في إنفاذ الحصار الاقتصادي على إيران.