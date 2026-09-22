سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شهدت مناطق عدة في جنوبي لبنان، الثلاثاء، تصعيدا ميدانيا إسرائيليا تمثل في تفجيرات وقصف مدفعي، بالتزامن مع تحركات للجيش الإسرائيلي وإضرام النيران في منازل ببلدة الخيام.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن الجيش الإسرائيلي نفذ تفجيرا عنيفا على دفعتين في بلدة المنصوري بمحافظة الجنوب، فيما تعرضت بلدة زوطر الشرقية بمحافظة النبطية لقصف مدفعي مركز.

وفي قضاء مرجعيون بمحافظة النبطية، تمركزت آلية إسرائيلية عند المدخل الشمالي لبلدة الخيام من جهة منطقة الحمّام.

وتزامن ذلك مع تنفيذ الجيش الإسرائيلي عملية تمشيط واسعة داخل البلدة باستخدام الأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة، وفق الوكالة.

وأضافت أن أعمدة الدخان تصاعدت من عدد من المنازل في المنطقة إثر إقدام الجيش الإسرائيلي على إضرام النيران فيها.

وفي قضاء بنت جبيل بمحافظة النبطية، تعرضت بلدة برعشيت لقصف مدفعي إسرائيلي، بالتزامن مع تحليق طيران مسير في أجواء المنطقة.

وفي محافظة النبطية أيضا، تعرضت أطراف بلدتي حداثا وبرعشيت لقصف مدفعي إسرائيلي، وفق الوكالة.

ومنذ 2 مارس الماضي، تشن إسرائيل عدوانا على لبنان، ما خلّف ما لا يقل عن 4 آلاف و386 شهيدا و12 ألفا و407 جرحى، وأكثر من مليون نازح، وفق السلطات اللبنانية.

وتواصل إسرائيل عدوانها رغم توقيع البلدين، برعاية أمريكية، في 26 يونيو الماضي، اتفاق "صيغة إطار"، ينص على انسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي اللبنانية المحتلة، مقابل انتشار الجيش اللبناني فيها ونزع سلاح "حزب الله".

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تزيد على 10 كيلومترات.

كما تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطين المستقلة المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.