الإسكان: تشغيل تجريبي لموقف النقل الداخلي بمدينة العلمين الجديدة

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- تجهيزات نهائية لمركز المؤتمرات والمعارض الدولية بالمدينة التراثية

بدأ جهاز مدينة العلمين الجديدة التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من موقف النقل الداخلي، وأجرى التجهيزات النهائية لمركز المؤتمرات والمعارض الدولية بالمدينة التراثية، استعدادًا لاستضافة الفعاليات خلال الفترة المقبلة.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مواصلة جهود تطوير ورفع كفاءة الخدمات بمدينة العلمين الجديدة، لتعزيز جاهزيتها لاستضافة الأنشطة والفعاليات، ومواكبة النمو العمراني والاستثماري والسياحي.

وأشارت المنشاوي، في بيان لوزارة الإسكان اليوم، إلى أن تشغيل قاعة المؤتمرات والمعارض يمثل إضافة مهمة تدعم قدرة المدينة على استضافة الفعاليات الكبرى، ويعزز مكانتها كمدينة حديثة جاذبة للاستثمارات.

وتابع الدكتور المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، ومسئولو الجهاز، التشغيل التجريبي لموقف النقل الداخلي، موضحًا أنه يوفر منظومة نقل منظمة وآمنة تيسر حركة السكان والرواد، وتربط المناطق السكنية والخدمية والحيوية بما يتناسب مع التوسع العمراني الذي تشهده المدينة.

وتقع محطة النقل الداخلي على مساحة 5200 متر مربع، وتضم مبنى إداريًا بمساحة 220 مترًا مربعًا.

ويحتوي الموقف على مظلتين للأتوبيسات؛ تستوعب الأولى 8 أتوبيسات كبيرة، والثانية 16 أتوبيسًا، ومظلتين للسيارات؛ تستوعب الأولى 7 سيارات، والثانية 11 سيارة، لتنظيم حركة المركبات.

كما يشمل ساحات انتظار مجهزة للركاب، وحمامات عامة، ومكاتب ومبيتًا مجهزًا للعاملين.

وتفقد رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، يرافقه استشاري المشروع وممثلو الشركة المنفذة، مركز المؤتمرات والمعارض الدولية بالمدينة التراثية لمتابعة جاهزيته.

ويكثف الجهاز مراجعة الأعمال بالموقع لرفع درجة الجاهزية لاستضافة المؤتمرات الدولية، بما يعكس قوة المنشآت والبنية الأساسية للمدينة، وفق البيان.