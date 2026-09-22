سي إن إن: ترامب يوجه مستشاريه لترتيب لقاء محتمل مع مسئولين إيرانيين في نيويورك

قال مسئول أمريكي مطلع لشبكة «سي إن إن»، إن الرئيس دونالد ترامب أبلغ مستشاريه برغبته في ترتيب لقاء مع مسئولين إيرانيين موجودين في نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، «إذا سمحت الظروف بذلك».

وأضاف المسئول في تصريحات للشبكة، اليوم الثلاثاء، أن لقاءً مماثلًا قد يُعقد بين مسئولين إيرانيين وبعض كبار مستشاري ترامب الموجودين في نيويورك، لكنه أشار إلى عدم وجود موعد محدد لأي اجتماع محتمل حتى الآن.

وتدور داخل الإدارة الأمريكية تساؤلات بشأن جدوى عقد لقاء على هامش اجتماعات الجمعية العامة، ومدى قدرته على الإسهام في جهود إدارة ترامب، للتوصل إلى مسار ينهي الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.

وأشار المسئول إلى شكوك بشأن مدى تمتع المسئولين الإيرانيين الموجودين في نيويورك بثقة المرشد الأعلى مجتبى خامنئي، الذي يُنظر إليه على أنه صاحب القرار النهائي في إيران، كما لم يتضح ما إذا كان الجانب الإيراني منفتحًا على عقد لقاء مع مسئولين أمريكيين.

ويضم الوفد الإيراني المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة: وزير الخارجية عباس عراقجي، والرئيس مسعود بيزشكيان.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن ترامب «منفتح» على عقد لقاء مع مسئولين إيرانيين، لكنه أكد عدم وجود اجتماع مقرر في الوقت الحالي.

وأضاف روبيو، في مقابلة مع برنامج «توداي» على شبكة «إن بي سي» الثلاثاء، أن واشنطن منفتحة على مثل هذا اللقاء إذا كان من شأنه تحقيق نتائج إيجابية، مشيرًا إلى أن الهدف النهائي للإدارة الأمريكية هو ضمان عدم امتلاك إيران سلاحًا نوويًا.

من جهته، قال سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة مايك والتز، في مقابلة مع كايتلان كولينز من «سي إن إن» الأربعاء، إن ترامب «منفتح دائمًا» على الحوار.

وأضاف والتز، أن السؤال الأهم هو ما إذا كان المسئولون الإيرانيون مستعدين للجلوس مباشرة مع الجانب الأمريكي، ومن يمثل المرشد الأعلى في أي مفاوضات، معتبرًا أن تحديد الجهة المخولة بالتحدث باسم القيادة الإيرانية ظل يمثل تحديًا في المحادثات بين البلدين.

وفي وقت سابق، قال مسئول إيراني كبير لرويترز اليوم الثلاثاء إن إيران بوسعها إعادة فتح مضيق هرمز في غضون سبعة أيام إذا ‌خففت الولايات المتحدة الضغط العسكري ورفعت الحصار الذي تفرضه على الموانئ الإيرانية.

وقال المسئول الإيراني الكبير: «يتعين على الولايات المتحدة أن تعلن رغبتها في حل القضية دبلوماسيا، وبشكل رسمي، ثم الاتفاق على جدول زمني للمضي قدما في هذه العملية»، مضيفا أن الوفد الإيراني المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة حاليا في نيويورك لديه صلاحيات ‌كاملة ⁠لإحياء المسار الدبلوماسي مع الولايات المتحدة.

وأوضح المسئول لرويترز أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الذي غادر طهران متوجها إلى نيويورك صباح اليوم الثلاثاء، لن يلتقي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقر الأمم ⁠المتحدة بنيويورك.

وأشار المسئول إلى إمكانية مناقشة تفاصيل اتفاق لإنهاء الأعمال القتالية مع واشنطن في نيويورك عبر وسطاء، وذكر أن طهران سلمت ⁠مقترحها بهذا الشأن للجانب الأمريكي عن طريق وسطاء في 16 سبتمبر أيلول.

واعتبر أن «اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ⁠فرصة ذهبية للولايات المتحدة للعودة إلى الدبلوماسية»، مضيفا أن طهران سترحب بإحياء الدبلوماسية إذا ما اتخذت واشنطن خطوات ملموسة.