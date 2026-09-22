تواصل النقابة العامة للأطباء البيطريين جولات "صوت الطبيب البيطري"، من خلال تنظيم المحطة الرابعة من اللقاءات، والتي تجمع الدكتور مجدي حسن، النقيب العام للأطباء البيطريين، بأعضاء الجمعية العمومية بالنقابتين الفرعيتين بالفيوم وبني سويف، وذلك يوم السبت الموافق 3 أكتوبر المقبل، في تمام الساعة 4 مساء، بأوبرج الفيوم، بحضور قيادات النقابة العامة ومجلسي النقابتين الفرعيتين.

وتأتي المحطة الرابعة استكمالا للجولات التي أطلقتها النقابة العامة بهدف تعزيز التواصل المباشر مع الأطباء البيطريين في مختلف المحافظات، والاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم، ومناقشة الملفات المهنية والنقابية والخدمية التي تمس واقع عملهم.

كانت جولات "صوت الطبيب البيطري" قد انطلقت بمحطتها الأولى التي جمعت أطباء محافظتي القليوبية والمنوفية، ثم المحطة الثانية التي شملت البحيرة والإسكندرية ومطروح، تلتها المحطة الثالثة التي جمعت أطباء القاهرة والجيزة.

وقال الدكتور مجدي حسن، النقيب العام للأطباء البيطريين، إن الوصول إلى المحطة الرابعة من جولات "صوت الطبيب البيطري" يؤكد أن النقابة مستمرة في تنفيذ خطتها للتواصل المباشر مع الأطباء في مختلف المحافظات، والاستماع إليهم على أرض الواقع، وليس من خلال المكاتبات أو نقل المطالب بصورة غير مباشرة، إلى جانب عرض ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، وفتح حوار مباشر حول الملفات التي ما زالت تحتاج إلى متابعة وعمل.

وأوضح النقيب العام أن لقاء الفيوم وبني سويف يمثل محطة جديدة في مسار الجولة، مؤكدا أن النقابة تستهدف الوصول تباعا إلى مختلف المحافظات، والاستماع إلى أعضاء الجمعية العمومية، بما يسهم في وضع أولويات واضحة للعمل النقابي خلال الفترة المقبلة.

وأشار الدكتور مجدي حسن إلى أن جولات "صوت الطبيب البيطري" لا تقتصر على عرض الملفات، وإنما تستهدف أن تكون مساحة حقيقية للحوار بين النقابة العامة والنقابات الفرعية والأطباء، مع متابعة ما يطرح خلال اللقاءات والتنسيق بشأن الملفات التي تحتاج إلى تدخل من النقابة أو الجهات المعنية.

من جانبه، رحب الدكتور علي سعد علي، نقيب الأطباء البيطريين بالفيوم، باستضافة المحافظة للمحطة الرابعة من جولات "صوت الطبيب البيطري"، مؤكدا أن اللقاء يمثل فرصة مهمة لأطباء الفيوم للقاء النقيب العام وأعضاء النقابة العامة بشكل مباشر.

وقال إن وجود النقابة العامة بين الأطباء في المحافظات يفتح الباب أمام مناقشة الملفات التي تشغل الطبيب بصورة مباشرة، والاستماع إلى مقترحاته ومشكلاته، مؤكدا أن النقابة الفرعية بالفيوم حريصة على التعاون مع النقابة العامة والعمل على نقل صوت الأطباء ومطالبهم.

وأضاف أن اللقاء سيكون مساحة للحوار وتبادل الرؤى حول الملفات المهنية والخدمية والنقابية، بما يساعد على الوصول إلى حلول عملية قابلة للتنفيذ خلال الفترة المقبلة.

بدوره، أعرب الدكتور خالد شقير، نقيب الأطباء البيطريين ببني سويف، عن ترحيبه بتنظيم المحطة الرابعة من جولات "صوت الطبيب البيطري"، مؤكدا أهمية هذه اللقاءات في تعزيز التواصل المباشر بين أعضاء الجمعية العمومية وقيادات النقابة العامة.

وقال إن الطبيب البيطري يحتاج إلى أن يجد نقابته قريبة منه، وأن تكون هناك مساحة مستمرة لعرض الملفات والمقترحات ومناقشة التحديات التي تواجهه في العمل، مشيرا إلى أن اللقاءات المباشرة تساعد على نقل الصورة بصورة أكثر وضوحا، وتدعم التعاون بين النقابة العامة والنقابات الفرعية.

وأكد أن نقابة بني سويف حريصة على المشاركة الفعالة في اللقاء، وطرح الملفات التي تهم أطباء المحافظة، بما يسهم في دعم المهنة وتحسين الخدمات المقدمة للأطباء.

وتواصل النقابة العامة للأطباء البيطريين تنفيذ جولات "صوت الطبيب البيطري"، ضمن خطتها للوصول إلى أعضاء الجمعية العمومية في مختلف المحافظات، والاستماع إلى آرائهم ومطالبهم ومقترحاتهم، وتعزيز التواصل المستمر بين الطبيب ونقابته.