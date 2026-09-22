نائب رئيس انفديا بالشرق الأوسط وأفريقيا: مصر تمتلك واحدة من أكبر قواعد المهندسين والمواهب في أفريقيا

- رئيس «إيتيدا»: الشركات الناشئة نجحت في تطوير تطبيقات مبتكرة رغم التحديات المتعلقة بمحدودية الوصول للموارد الحوسبية الفائقة

وصف باولو جوجليلميني، نائب رئيس شركة «انفديا» لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، الثورة التكنولوجية الحالية بأنها واحدة من أعمق التحولات الفاصلة في منصات التكنولوجيا عبر التاريخ البشري. وسلط الضوء على الإمكانات الهائلة التي تمتلكها مصر، مشيرًا إلى امتلاكها واحدة من أكبر قواعد المهندسين والمواهب في أفريقيا، مع انضمام نحو 40 ألف خريج سنويًا من تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

جوجليلميني قائلًا: "إن تطور الذكاء الاصطناعي لا يعتمد فقط على الاستثمارات أو توافر وحدات معالجة الرسوميات، وإنما يحتاج إلى مطورين وكوادر قادرة على فهم المشكلات وتوظيف الأدوات المناسبة لتحويلها إلى حلول عملية.

ويمثل تخصيص نماذج الذكاء الاصطناعي وربطها بسياقات وبيانات ومشكلات تشغيلية محددة فرصة تجارية وضخمة أمام المطورين وشركات البرمجيات المصرية".

كما استعرض جوجليلميني المكونات الستة المتوازية لبناء اقتصاد ذكاء اصطناعي مستدام وقابل للتوسع، وهي: المواهب، والطاقة، والبنية التحتية، والرقائق، والنماذج، والتطبيقات.

ودعا جوجليلميني مجتمع التكنولوجيا المصري للمشاركة في مؤتمر «GTC Berlin» المقرر عقده في الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر المقبل، لفتح آفاق التواصل مع المستثمرين والشركات العالمية.

من جهته، أكد أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، أن نقطة القوة المحورية لمصر تكمن في رأس مالها البشري النابض بالحيوية، والشركات الناشئة التي نجحت في تطوير تطبيقات مبتكرة على الرغم من التحديات المتعلقة بمحدودية الوصول إلى الموارد الحوسبية الفائقة.

وقال الظاهر نيابة عن وزير الاتصالات: "تستعد «إيتيدا» للتعاون مع «انفديا» كشريك استراتيجي يدعم نمو المنظومة بأكملها، فنحن ننظر إليها باعتبارها أكثر من مجرد مزود للتكنولوجيا أو بائع؛ بل شريك حقيقي يساهم في تعزيز قدرات الشركات الناشئة والمواهب المصرية، ودعم التطبيقات الوطنية مثل النماذج اللغوية الكبيرة وتقنيات معالجة الصوت".