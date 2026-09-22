إيران تتعهد باستمرار الرحلات الدولية رغم التهديد الأمريكي

قال مسئولون إيرانيون، اليوم الثلاثاء، إن إيران تسعى إلى استمرار الرحلات الجوية إلى الوجهات الدولية رغم العقوبات الأمريكية الشاملة التي تستهدف قطاع الطيران في البلاد.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا) عن مجيد أخوان، المتحدث باسم منظمة الطيران المدني الإيرانية، قوله: "حتى الآن، لم يتم إلغاء أي من الرحلات الخارجية لشركات الطيران الإيرانية، والرحلات مستمرة وفق البرنامج المحدد".

وأضاف، إنه سيتم إبلاغ المسافرين بأي تغيير يطرأ على جداول الرحلات.

كما قالت شركة الطيران الوطنية "إيران إير" إنها لم تتلقَّ أي تعليمات من سلطات الطيران المدني في تركيا أو العراق أو أذربيجان تطالب بتعليق الرحلات.

وكان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أعلن أمس الاثنين، خططًا لتصعيد الضغط على قطاع الطيران الإيراني.

وفي مقابلة مع قناة سي إن بي سي، قال بيسنت إن الهدف هو إيقاف جميع شركات الطيران الإيرانية عن العمل في مختلف أنحاء العالم اعتبارًا من يوم غد الأربعاء، مهددًا باستبعاد الدول من نظام الدولار الأمريكي إذا زوّدت شركات الطيران تلك بالوقود أو خدمات المطار أو سمحت ببيع التذاكر.

وأضاف بيسنت: "كيف نفعل ذلك؟ إذا هبطت هذه الطائرات، فلا يمكنكم تزويدها بالوقود، ولا يمكنكم تقديم خدمات الهبوط لها، ولا يمكنكم بيع التذاكر لها، وإلا فسوف يتم إخراجكم من نظام الدولار".

وكانت واشنطن فرضت قبل أسبوعين عقوبات جديدة شاملة على قطاع الطيران الإيراني، استهدفت 27 شركة طيران. كما تواجه الشركات والبنوك الأجنبية عواقب محتملة إذا واصلت التعامل مع الشركات الخاضعة للعقوبات.