قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن «العقد الماضي شهد اندلاع حروب خلفت عواقب مدمرة»، منوهًا أن العالم يواجه حاليًا تحديات كبيرة لتحقيق الاستقرار.

ونفى خلال كلمته ضمن أعمال الدورة السنوية الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الثلاثاء، قدرة قوة واحدة على حل التحديات الراهنة بمفردها.

وأضاف: «بناء المستقبل يبدأ بإدراك حقيقة أن قوة القوى العظمى ليست بالعظمة التي تظن، فلقوتها حدود. إذ لا يمكن للقوة العسكرية وحدها ضمان السلام، ولا يمكن للقوة الاقتصادية وحدها ضمان الاستقرار».

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة التحول إلى عالم مترابط متعدد الأقطاب؛ يهيئ الظروف المناسبة لحل النزاعات.

وأكد ضرورة الاستفادة من الأسبوع رفيع المستوى لخفض التصعيد، مشددًا على ضرورة توقف القتال، وتدفق المساعدات الإنسانية، واستعادة الحقوق بالكامل وحرية الملاحة.

وأشار خلال كلمته إلى «الحالة الكارثية» في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معقبًا: «مرت 3 سنوات شُن خلالها هجوم شرس على الفلسطينيين في غزة؛ بلغ فيه القتل والدمار ما لم أر مثيله طوال فترة تولي منصب الأمين العام».

وحذر من أن العنف والتهجير والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة تهدم مسار السلام وتثير شبح التطهير العرقي، مضيفًا: «لا يمكن أن نسمح بتلاشي حل الدولتين أمام أعيننا».