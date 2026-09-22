ترامب في رسالة إلى بوتين: أوقف الحرب

بعث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، برسالة إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وذلك خلال تواجده في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، الثلاثاء.

جاء ذلك ردًا على سؤال أحد الصحفيين الذي سأله عن الرسالة التي يوجهها إلى بوتين، وأجاب ترامب باختصار: «أوقف الحرب».

والاثنين، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ضرورة وقف الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرًا إلى تأثر صناعة الديزل في روسيا بسبب الحرب.

وكتب ترامب على حسابه بمنصة تروث سوشيال: «للأسف، فقدت روسيا السيطرة على صناعة وقود الديزل لديها بسبب حربها مع أوكرانيا. تعرض عدد كبير من مصافي الديزل للتدمير، وأصبحت خارج الخدمة - ولو مؤقتا».

وشدد على ضرورة وضع حد لما وصفها بـ«الحرب العبثية التي لا تنتهي مع أوكرانيا»، معقبًا: «العالم بأسره يعاني، في حين يُقتل 25 ألف شخص - غالبيتهم من الجنود - كل شهر».

وبحسب آخر تحديث لجمعية السيارات الأمريكية (AAA)أمس، بلغت أسعار الديزل في الولايات المتحدة أسعارًا قياسية بعدما تجاوزت حاجز 6.50 دولار للجالون.

وشهد سعر الديزل -وهو الوقود الحيوي الذي يُشغّل الشاحنات والقطارات والجرارات- ارتفاعًا هائلًا بنسبة 83% في الولايات المتحدة منذ مطلع العام الجاري، مما يضعه على المسار نحو تسجيل أكبر زيادة سنوية منذ أن بدأت جمعية السيارات الأمريكية في رصد أسعاره عام 2000.

ويحذر خبراء اقتصاديون من أن هذا الارتفاع التاريخي في الأسعار سيواصل زيادة تكاليف المعيشة.