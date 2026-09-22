 بحوزته 60 كيسا من الكوكايين.. ضبط ملحن شهير في القاهرة الجديدة - بوابة الشروق
الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 6:02 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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بحوزته 60 كيسا من الكوكايين.. ضبط ملحن شهير في القاهرة الجديدة

مصطفى راضي
نشر في: الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 - 5:52 م | آخر تحديث: الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 - 5:52 م

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على ملحن شهير، بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، لاتهامه بحيازة 60 كيسًا من مخدر الكوكايين.

وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قد تلقت معلومات تفيد بحيازة الملحن «ح. ا» كمية من المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.

وبعد تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وعُثر بحوزته على 60 كيسًا من مخدر الكوكايين.

وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

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