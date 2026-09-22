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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على ملحن شهير، بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، لاتهامه بحيازة 60 كيسًا من مخدر الكوكايين.

وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قد تلقت معلومات تفيد بحيازة الملحن «ح. ا» كمية من المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.

وبعد تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وعُثر بحوزته على 60 كيسًا من مخدر الكوكايين.

وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة.