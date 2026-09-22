أمين عام الأمم المتحدة: مخاطر الذكاء الاصطناعي وجودية مثل السلاح النووي

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن الذكاء الاصطناعي يمثل "خطراً محتملاً في ظل غياب المساءلة والرقابة الكافيتين"، داعياً إلى اتخاذ قرارات عاجلة لضمان إدارة هذه التكنولوجيا بصورة مسئولة.

وذكر جوتيريش، أن المطورين الذين يبنون هذه الأنظمة باتوا هم أنفسهم يدقون ناقوس الخطر بشأن المخاطر المحتملة، مشدداً على ضرورة أن تتحمل الحكومات مسئولياتها تجاه البشرية من خلال فتح قنوات الحوار وتعزيز التعاون، بدلاً من الانخراط في منافسة استراتيجية.

وأضاف، خلال كلمته في افتتاح اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن "المخاطر الوجودية المشتركة يجب إدارتها من خلال الحوار"، قائلاً إن "العالم يتحدث عن التسلح النووي باعتباره خطراً وجودياً، ويجب أن نتحدث عن الذكاء الاصطناعي بالقدر نفسه من الجدية والخطورة"، لأنه "يؤثر علينا جميعاً"، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

ودعا إلى تعزيز التعاون الرقمي العالمي بما يتيح توسيع نطاق الحوار الدولي ووضع إطار لحوكمة الذكاء الاصطناعي.

كما حث القوى المتنافسة عالمياً، على "الجلوس إلى طاولة واحدة لتحديد مكامن الخلل، وإجراء حوار منظم ومسئول، والتصدي للمخاطر، والعمل على إقامة نظام متعدد الأطراف تدعمه آليات رقابة موثوقة".