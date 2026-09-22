ضبط طرفي مشاجرة بالأسلحة النارية لخلاف على أولوية ركن السيارات في البحيرة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة القبض على طرفي مشاجرة بالأسلحة النارية لخلاف على أولوية ركن السيارات.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان اليوم، إن أجهزة وزارة الداخلية رصدت تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين أشخاص أحدهم يحمل سلاح نارى بالبحيرة.

وأضافت الوزارة أنه بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وبتاريخ 5 سبتمبر الجارى حدثت مشاجرة بدائرة مركز شرطة دمنهور بين طرف أول: (3 أشخاص)، طرف ثان: (شخصين) جميعهم مقيمين بدائرة المركز، لخلافات بنهم حول أولوية ركن السيارات، قاموا على إثرها بتبادل التراشق بالحجارة وقيام أحد أفراد الطرف الأول بإطلاق عيار نارى فـى الهواء من سلاح نارى كان بحوزته.

وأشارت إلى أنه أمكن ضبط طرفى المشاجرة، وتم بإرشاد أحد الأشخاص من الطرف الأول ضبط البندقية الخرطوش "الظاهرة بمقطع الفيديو"، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.