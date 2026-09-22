وكالة أممية: عدد النازحين في اليمن يمكن أن يتجاوز 230 ألف شخص بحلول نهاية العام

أظهرت تقديرات أممية أن العنف المتصاعد في اليمن يمكن أن يؤدي لزيادة عدد النازحين داخليا في الدولة التي تمزقها الحرب الأهلية إلى أكثر من 230 ألف خلال الثلاثة أشهر المقبلة.

وقال ممثلون المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في جنيف اليوم الثلاثاء إن أكثر من 130 ألف شخص فروا بالفعل من القتال العنيف داخل البلاد منذ مطلع الشهر الجاري.

وعلاوة على ذلك، فقد وصل أكثر من 3000 لاجئ من اليمن إلى جيبوتي. وتتوقع المفوضية ارتفاع العدد إلى 10 آلاف على مدار الستة أشهر المقبلة.

ويشار إلى أن أغلبية النازحين فروا من منازلهم في مدينة تعز عند مضيق باب المندب، حيث تقدمت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران خلال الأسابيع الأخيرة.

وحتى قبل القتال الأخير، تعاني اليمن بالفعل من واحدة من أسوأ الأزمات الانسانية في العالم. وقالت المفوضية إن أكثر من 22 مليون شخص في اليمن في حاجة للمساعدة الإنسانية".