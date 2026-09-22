الزيدي: العراق يدعم المهام والأدوار التي تضطلع بها الجامعة العربية

جدد رئيس الحكومة العراقية، علي فالح الزيدي، اليوم الثلاثاء، موقف العراق بالالتزام بسياساته ومواقفه المبدئية إزاء القضايا العربية الأساسية لتغليب لغة الحوار.

وأكد الزيدي، خلال اجتماعه في نيويورك الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي على هامش إجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها 81 ، على" انفتاح الحكومة على كل مبادرات الشراكة والاستثمار الاقتصادي البناء، الداعمة للتكامل العربي في مختلف المجالات، ولما فيه مصلحة الشعب العراقي والشعوب العربية " .

وذكر أن العراق يدعم المهام والأدوار التي تضطلع بها جامعة الدول العربية، ويسعى إلى تفعيل المزيد من البرامج معها، وصولاً الى تحقيق تنمية عربية مستدامة، تعالج أبرز المشاكل والتحديات التي تواجهها الدول و المجتمعات العربية.

من جانبه، أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية عن دعمه لجهود العراق وسياساته، على المستويين الداخلي والخارجي بالإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز سلطة القانون، ومكافحة الفساد، فضلاً عن الدور الذي يضطلع به العراق في دعم القضايا العربية، وجهوده في تهدئة الأوضاع في المنطقة، والإسهام في معالجة الأزمات الراهنة بما يعزز الأمن والاستقرار.

وحسب بيان للحكومة العراقية ، شهد اللقاء استعراض الأوضاع الراهنة في المنطقة العربية، والأزمات والتحديات التي تمر بالشرق الأوسط، فضلا عن البحث في واقع العمل العربي المشترك، ومسارات تفعيله لمصلحة التنمية الوطنية المستدامة لكل الدول العربية.



