 الصين تعتزم مراجعة إرشادات مكافحة الاحتكار في الأسواق الخارجية للشركات المحلية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الصين تعتزم مراجعة إرشادات مكافحة الاحتكار في الأسواق الخارجية للشركات المحلية

بكين - (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 - 3:21 م | آخر تحديث: الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 - 3:21 م

قالت شبكة التلفزيون المركزي الصيني، الرسمية، إن الجهات التنظيمية للسوق في الصين أصدرت مسودة مراجعة لإرشادات الامتثال لمكافحة الاحتكار في الخارج، وذلك لاخضاعها للاستطلاع العام، بهدف مساعدة الشركات المحلية على رفع مستوى الوعي وتقليل المخاطر القانونية التي تواجهها في الخارج، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الثلاثاء.

وقالت بلومبرج إن المسودة تتضمن التطورات التنظيمية والتنفيذية الحديثة المتعلقة بمكافحة الاحتكار في الخارج، وتفصّل المتطلبات في ولايات قضائية مختارة تتمتع بنشاط إنفاذي.

كما تعمل على تعزيز مسارات حماية الحقوق، والحلول القانونية، وخدمات الاستشارات المتعلقة بالامتثال والتوافق مع القوانين.

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