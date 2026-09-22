الهلال الأحمر الفلسطيني: 96 مريضًا ومرافقًا يُغادرون غزة عبر معبر رفح البري

أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بمغادرة 96 مريضا مع مرافقيهم، اليوم الثلاثاء، قطاع غزة عبر معبر رفح البري جنوبي القطاع.
وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان صحفي أوردته قناة الأقصى، اليوم، إن المسافرين 45 مريضًا و51 مرافقًا غادروا القطاع عبر معبر رفح لتلقي العلاج خارج القطاع، وذلك بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.
وتولت طواقم الجمعية تحضير المرضى وتجهيزهم للإجلاء، وتقديم الخدمات الطبية والإنسانية اللازمة لهم داخل مستشفى المواصي الميداني التابع للجمعية، تمهيدًا لنقلهم واستكمال رحلة علاجهم خارج القطاع.
وتتواصل عمليات الإجلاء الطبي في ظل الظروف الصحية والإنسانية الصعبة التي يشهدها القطاع، وسط احتياج متزايد لتسهيل سفر الحالات الحرجة وتوفير فرص علاج خارجية لها ، طبقا للقناة .