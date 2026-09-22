وزير الخارجية الأمريكي: منفتحون على عقد لقاء مع إيران في الأمم المتحدة

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن واشنطن منفتحة على إجراء محادثات مع المسئولين الإيرانيين خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، على الرغم من عدم ترتيب أي اجتماع.

وأضاف في تصريحات لبرنامج «توداي»، على قناة «إن بي سي»: «نحن منفتحون على ذلك، لكن لا أعتقد أن هناك أي شيء مقرر في هذه المرحلة».

وذكر أن واشنطن ستنظر في إجراء محادثات إذا كان من الممكن أن تسفر عن «نتيجة إيجابية»، وتساهم في تحقيق هدفها المتمثل في منع إيران من الحصول على سلاح نووي.

وفي وقت سابق، عرضت إيران إعادة فتح مضيق هرمز خلال سبعة أيام، مقابل اتخاذ الولايات المتحدة خطوات أولية لتخفيف ضغوطها العسكرية، وفقًا لمسئول حكومي إيراني رفيع المستوى تحدث إلى وكالة «كيودو» اليابانية، في إطار مساعي طهران لإحياء المفاوضات مع واشنطن.

وقال المسئول، في تصريحات للوكالة، اليوم الثلاثاء، إن المقترح نُقل بالفعل إلى الجانب الأمريكي عبر وسطاء، ويتضمن استئناف المحادثات بهدف التوصل إلى اتفاق ينهي الأعمال العدائية بين البلدين بصورة دائمة.

وتعتزم طهران استغلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك للتشاور مع الدول التي تضطلع بدور الوساطة بين إيران والولايات المتحدة.

واستبعد المسئول عقد لقاء بين الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، على هامش اجتماعات الجمعية العامة، لكنه أكد أن فرص التوصل إلى اتفاق لا تزال قائمة.

وقال: «هناك إمكانية للتحرك نحو التوصل إلى اتفاق»، مضيفًا أن واشنطن مطالبة بإظهار «الجدية والالتزام» إذا أرادت دفع المسار الدبلوماسي إلى الأمام.

- شروط طهران لاستئناف المفاوضات

وأوضح المسئول أن إيران تسعى للحصول على مؤشرات من الولايات المتحدة تؤكد استعدادها للعودة إلى طاولة المفاوضات، واتخاذ خطوات لإنهاء الحصار العسكري المفروض على الموانئ الإيرانية، ووقف العمليات العسكرية المرتبطة بمضيق هرمز.

وبحسب المسئول، ستعيد إيران فتح الممر المائي الاستراتيجي خلال سبعة أيام إذا اتخذت واشنطن هذه الخطوات، على أن تستأنف بعدها المفاوضات بين الجانبين.

ويأتي التحرك الدبلوماسي الإيراني في ظل تأثير القيود المفروضة على الموانئ في صادرات النفط الخام، التي تمثل أحد أهم مصادر دخل البلاد، وفي وقت لا تزال فيه حركة الملاحة التجارية عبر مضيق هرمز أدنى بكثير من مستوياتها قبل الحرب.

وقال المسئول إن المبادرة الجديدة حظيت بموافقة المرشد الأعلى مجتبى خامنئي، والمجلس الأعلى للأمن القومي، أعلى هيئة أمنية في إيران.

وكان سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي، محسن رضائي، قد قال السبت، إن طهران قدمت إلى واشنطن سبعة شروط، من بينها إنهاء الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية، ورفع التجميد عن الأصول الإيرانية.

ولم يوضح المسئول، في حديثه إلى «كيودو»، ما إذا كان المقترح الجديد يتضمن تخفيفًا جزئيًا لأي من هذه الشروط.

- اقتراب انتهاء المهلة الإيرانية

ويأتي الكشف عن المبادرة الجديدة مع اقتراب انتهاء مهلة حددها المجلس الأعلى للأمن القومي.

وبحسب المسئول، قرر المجلس في 16 أغسطس أن تحتفظ إيران بخيار شن هجوم جديد على القوات الأمريكية إذا لم ترفع واشنطن الحصار عن الموانئ الإيرانية خلال 45 يومًا.

وبدأت الحرب في أواخر فبراير، إثر هجمات شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، قبل أن تنهار مذكرة التفاهم التي توصل إليها الجانبان في يونيو، وسط تجدد الأعمال العدائية واستمرار الخلافات العالقة.

ومنذ ذلك الحين، تبادل الطرفان هجمات متقطعة، فيما لا تزال حركة الشحن التجاري عبر مضيق هرمز أقل بكثير من مستويات ما قبل الحرب، وسط مخاوف من تجدد الأعمال القتالية على نطاق أوسع.