ماكرون: فرنسا والولايات المتحدة تتفقان على تحرك مشترك من أجل التهدئة في هرمز وأوكرانيا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، إنه اتفق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على اتخاذ إجراءات مشتركة للمساعدة في تهدئة التوتر القائم بمضيق هرمز، وحماية البنية التحتية المدنية في أوكرانيا.

وكتب ماكرون على منصة "إكس"، عقب اجتماعه مع ترامب قبيل انطلاق المناقشة العامة للأمم المتحدة: "قررنا اتخاذ تحرك مشترك لخفض التوتر في أسواق الطاقة، إلى جانب حماية البنية التحتية الحيوية في الشرق الأوسط، وحرية الملاحة بمضيق هرمز".

وكتب الرئيس الفرنسي قبل ساعات من بدء المناقشة في الجمعية العامة للأمم المتحدة: "سنوحد جهودنا أيضا من أجل التوصل إلى وقف للهجمات التي تستهدف البنية التحتية للطاقة والبنية التحتية المدنية في أوكرانيا".

وأضاف ماكرون: "يجب حماية السكان المدنيين، ويجب علينا البدء في مفاوضات جادة بشأن شروط السلام بين روسيا وأوكرانيا، في أسرع وقت ممكن".

ولم يوضح ماكرون تفاصيل الإجراءات المحددة التي اتفقت عليها فرنسا والولايات المتحدة، سواء بخصوص الشرق الأوسط أو أوكرانيا.