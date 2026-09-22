كاتس يهدد بتفريغ مدينة غزة حال تنفيذ حماس أي عملية اختطاف جديدة

حذر وزير الجيش الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، صباح اليوم الثلاثاء من رد عسكري واسع النطاق في قطاع غزة في حال أقدمت حركة حماس على اختطاف أي جندي أو مستوطن إسرائيلي.

وجاءت تصريحات كاتس خلال مشاركته في مراسم تأبين قتلى «حرب يوم الغفران» (حرب أكتوبر)، حيث أشار إلى تلقي المؤسسة العسكرية الإسرائيلية معلومات استخبارية تفيد بنية حماس تنفيذ عمليات اختطاف جديدة.

ووجه وزير الجيش تحذيرا مباشرا للحركة ولداعميها، خصّ بالذكر إيران وتركيا، قائلا: «أحذر حماس وأنصارها، من إيران إلى أردوغان: إذا تم اختطاف جندي أو مستوطن إسرائيلي، سنقوم بإخلاء مدينة غزة بالكامل، والتي يقطنها نحو مليون نسمة، ونقلهم إلى الجنوب كما فعلنا سابقا».

وأكد كاتس، أن القيادة الإسرائيلية ستتعامل مع أي محاولة اختطاف بإجراءات عقابية صارمة، مشددا على أن الرد لن يقتصر على المواجهة المباشرة مع حماس، بل سيشمل رسائل قاطعة للأطراف الإقليمية الداعمة لها، بحسب تعبيره.