استأنفت الجهات الإشرافية المختصة إدخال قوافل الشاحنات المحملة بالمساعدات الإغاثية متعددة الأصناف، اليوم الأحد، من معبر رفح البري إلى معبر كرم أبو سالم؛ وذلك تعزيزا لجهود الاستجابة لاحتياجات الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأكد مصدر مختص عند معبر رفح لـ"الشروق"، أنه تم إدخال دفعات الشاحنات المحملة بمئات الأطنان من المواد الغذائية الضرورية والمستلزمات الطبية والاحتياجات الأساسية والخيام والمواد البترولية، وهي مقدمة من عدة مؤسسات مصرية وعربية ودولية تحت إشراف الهلال الأحمر المصري.

وأطلق الهلال الأحمر المصري، قافلة "زاد العزة.. من مصر إلى غزة" 281، محملة بالمساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة، في إطار دوره كآلية وطنية لتنسيق وإيصال المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء الفلسطينيين، حيث حملت القافلة أطنان من المساعدات الإنسانية المتنوعة، شملت أكثر من 131 ألف سلة غذائية، وأطنان من الدقيق، ومواد إغاثية، ومستلزمات طبية، فضلا عن المواد البترولية اللازمة لتشغيل المستشفيات والمنشآت الحيوية في القطاع.

وكشف المصدر أن إجمالي عدد الشاحنات التي دخلت من معبر رفح إلى معبر كرم أبو سالم منذ 27 يوليو العام الماضي حتى الخميس الماضي، بلغت 39550 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية لصالح سكان قطاع غزة، بإجمالي حمولة تقدر بنحو 203 آلاف طن، وأن إجمالي عدد شاحنات المواد البترولية بلغ 2880 شاحنة منذ بدء الأزمة، محملة بأكثر من 964 ألف طن من السولار والغاز والبنزين اللازم لتشغيل المستشفيات والأفران في القطاع.