منتخب مصر للمصارعة تحت 23 سنة يواصل تحضيراته لبطولة العالم بأمريكا

يواصل المنتخب المصري للمصارعة تحت 23 سنة استعداداته المكثفة للمشاركة في بطولة العالم، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 12 إلى 18 أكتوبر المقبل، وسط تطلعات بتحقيق نتائج مميزة ورفع اسم مصر على منصات التتويج.

ومن المقرر أن تغادر بعثة المنتخب المصري إلى الولايات المتحدة الأمريكية يوم 3 أكتوبر المقبل، للدخول في معسكر تدريبي قبل انطلاق منافسات البطولة بوقت كافٍ، بما يساعد اللاعبين على التأقلم مع الأجواء والاستعداد بالشكل الأمثل للمنافسات.

وتضم قائمة مصر المشاركة في البطولة كلا من: مصطفى حسين، محمد حسن، محمد القاسم، عبدالرحمن هيثم، عمر أمين، محمد السيد، إلى جانب الثنائي شهاب أمام ومحمد طارق، واللذين يدرسان في الولايات المتحدة الأمريكية من خلال منحة دراسية.

وقال العميد سعيد صلاح، رئيس الاتحاد المصري للمصارعة، إن المنتخب يواصل تحضيراته وفق برنامج يستهدف الوصول باللاعبين إلى أفضل جاهزية فنية وبدنية قبل خوض منافسات بطولة العالم.

وأضاف: «نسعى إلى توفير أفضل إعداد ممكن للاعبي المنتخب قبل المشاركة في بطولة العالم، خاصة أن منافسات تحت 23 سنة تمثل مرحلة مهمة في إعداد جيل قادر على مواصلة مسيرة الإنجازات التي حققتها المصارعة المصرية».

وتابع: «اختيار موعد السفر مبكرا يأتي بهدف منح اللاعبين فرصة للدخول في أجواء البطولة والتأقلم مع فارق التوقيت والظروف المختلفة، إلى جانب مواصلة البرنامج التدريبي قبل انطلاق المنافسات».

واختتم سعيد صلاح: «لدينا ثقة كبيرة في لاعبي المنتخب وقدرتهم على تقديم مستوى يليق باسم مصر، ونتمنى أن يحققوا النتائج التي تعكس حجم العمل المبذول خلال الفترة الماضية».

وتتواصل استعدادات المنتخب خلال الفترة الحالية، في إطار خطة الاتحاد المصري للمصارعة لتجهيز اللاعبين للمنافسات الدولية وإعداد عناصر قادرة على تمثيل مصر بقوة خلال السنوات المقبلة.