لاتفيا تعارض خطة الاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات عن رجلي الأعمال الروسيين

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قالت وزيرة خارجية لاتفيا، بايبا برازي، مساء يوم الاثنين، إن بلادها تعارض بشدة الخطة الأوروبية لرفع عقوبات الاتحاد الأوروبي عن رجلي الأعمال المليارديرين الروسيين،أليشر عثمانوف وميخائيل فريدمان.

وكتبت برازي على منصة التواصل الاجتماعي إكس: "موقف الحكومة اللاتفية ثابت لم يتغير. يجب تعزيز عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا، وليس إضعافها".

وأضافت أن "لاتفيا لا تستطيع الموافقة على الاقتراح المطروح على نطاق واسع".

وتعتزم دول الاتحاد الأوروبي الـ27 رفع حظر السفر وتجميد الأصول عن رجلي الأعمال، خشية أن يرفض بعضهم الإجماع على دعم تمديد العقوبات ضد نحو ثلاثة آلاف فرد وكيان وشركة آخرين.

وتم فرض العقوبات على المليارديرين المؤيدين للكرملين بعد أيام من إطلاق روسيا حربها ضد أوكرانيا في فبراير 2022.

ويتم تجديد العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على الأفراد والشركات بسبب الحرب التي شنتها روسيا في أوكرانيا بشكل دوري، وتتطلب القرارات إجماعا بين الدول الأعضاء.

ومن المقرر حاليا أن يكون الموعد النهائي لإتمام جميع الإجراءات القانونية اللازمة لتجديد العقوبات هو منتصف ليل الثلاثاء.

واجتمع سفراء الاتحاد الأوروبي مجددًا صباح اليوم الثلاثاء، لإجراء مزيد من المناقشات بعد عدم التوصل إلى الإجماع المطلوب مساء الاثنين.

ووفقًا لمعلومات حصلت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، ضغطت فرنسا وسلوفاكيا من أجل تخفيف العقوبات عن عثمانوف، ثم دفعت لوكسمبورج بأنه إذا رُفعت العقوبات عن عثمانوف ، فيجب أيضا رفعها عن فريدمان.