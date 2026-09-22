بعد عقد اجتماع ودي على نحو مفاجئ مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب في مدينة نيويورك، جدد عمدة نيويورك، زهران ممداني، هجومه على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، داعيًا إلى إلقاء القبض عليه خلال زيارته المرتقبة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وصرح ممداني لشبكة "سي إن إن" الإخبارية: "عند الحديث عن نتنياهو، فإنني أصفه كما أراه، إنه مجرم حرب ومهندس للإبادة الجماعية المروعة التي جرت للشعب الفلسطيني"، كما أشار إلى أن هذه المسألة نوقشت خلال اجتماعه بترامب في مقر إقامة عمدة نيويورك "جراسي مانشن".

وتعهد ممداني على مدى أشهر باعتقال نتنياهو إذا جاء إلى نيويورك، على الرغم من أنه لا يملك سلطة اعتقاله، كما صرح في الآونة الأخيرة، بأنه لا يملك صلاحية منع زيارة نتنياهو، وأضاف أنه لن يشارك في الاحتجاجات التي تعترض على حضوره، بحسب صحيفة "ذا تايمز أوف إسرائيل".

وصرح ممداني "إذا رأت المحكمة الجنائية الدولية أن شخصًا ما يستحق الاعتقال لانتهاكه تلك القوانين، فمن نحن حتى نقول إن أحدًا فوق القانون؟ من وجهة نظري فإن الجميع يجب أن يتعرض للمساءلة بشأن ذلك".

ومن المقرر أن يلقي نتنياهو كلمته أمام الجمعية العامة يوم الخميس.

وخلال الاجتماع، أثنى ترامب على ممداني ووضع الاثنان خلافاتهما السياسية جانبًا، حيث تناول الاجتماع قضايا مثل إنفاذ قوانين الهجرة ومشروع إسكاني بتكلفة تبلغ مليارات الدولارات.

وفي أعقاب الاجتماع، قال ممداني: "تناولنا نهجين مختلفين، ومعتقدات مختلفة، وسأواصل إجراء محادثات مع الرئيس، ومع أي شخص بإمكانه تقديم المساعدة لأهل نيويورك".

وفي نوفمبر 2025، فاز ممداني بانتخابات عمدة نيويورك، ليصبح أول مسلم يتولى المنصب في المدينة التي تضم أكبر جالية يهودية في العالم.