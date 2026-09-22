قائد يونيفيل: النزاع بين حزب الله والجيش الإسرائيلي أجبر آلاف الأشخاص على ترك منازلهم في جنوب لبنان

أكد رئيس بعثة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان ( اليونيفيل) وقائدها العام، اللواء ديوداتو أبانيارا، أن "الأعمال العدائية بين حزب الله وجيش الدفاع الإسرائيلي خلّفت أثراً إنسانياً ومادياً عميقاً في جنوب لبنان، إذ أجبر النزاع الحالي آلاف الأشخاص على ترك منازلهم، ولا يزال الكثير منهم نازحين".

وقال أبانيارا ، في كلمة خلال حفل مساء أمس الاثنين بمناسبة اليوم الدولي للسلام، في الناقورة، إن " النزاع أدى إلى تعطيل سبل العيش، وإلحاق أضرار واسعة النطاق بالمنازل والبنية التحتية، وسقوط ضحايا وإصابات في صفوف المدنيين. وقد وجد المدنيون على جانبي الخط الأزرق أنفسهم يعيشون في ظلّ التوتر والخوف."

ونقل بيان لليونيفيل عن أبانيارا قوله إن "التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 يظلّ الهدف والأساس لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في جنوب لبنان".

وأشار إلى أن "استمرار التعاون بين القوات المسلحة اللبنانية وقوات حفظ السلام يظلّ أمراً جوهرياً للحفاظ على الاستقرار ودعم بسط سلطة الدولة في الجنوب."

واعتبر أن "السلام ليس أمراً نتناوله مرة واحدة في السنة، بل هو مسؤولية مستمرة. نحن نقوم بدوريات ونبقي قنوات الاتصال مفتوحة مع الأطراف للحدّ من مخاطر سوء الفهم والتصعيد. كما نعمل مع القوات المسلحة اللبنانية بينما تتولّى مسؤوليات أكبر في الجنوب".

وأضاف قائد القوة الأممية: "اليوم، لا يزال السلام في جنوب لبنان متعذّراً، لكن الأمل في تحقيقه لا يزال قائماً. وهذا هو التطلّع الذي يؤكد عليه حفظة السلام في اليوم الدولي للسلام، فالسلام الدائم يتطلّب التزامات وحلولاً سياسية من الأطراف أنفسهم".

وقال :" يمكن لقوات حفظ السلام المساعدة في استعادة الاستقرار وتجنّب سوء الفهم والحدّ من مخاطر التصعيد، لكنها لا تستطيع أن تحلّ محلّ الإرادة السياسية والقرارات اللازمة لإنهاء النزاع بشكل دائم."

واعتبر أبانيارا أن " مسؤولية التوصّل إلى حلّ سياسي تقع على عاتق الأطراف، وستواصل اليونيفيل القيام بدورها من خلال إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة، والحدّ من مخاطر التصعيد، ودعم الجهود الدبلوماسية".