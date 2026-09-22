شركة علي بابا الصينية تكشف عن تكنولوجيات جديدة لرقائق الذكاء الاصطناعي

كشفت شركة علي بابا الصينية، اليوم الثلاثاء، عن تكنولوجيات جديدة لرقائق الذكاء الاصطناعي وخطط لنماذج أكثر قوة، بما في ذلك ما تصفه بأنه أقوى رقائق الذكاء الاصطناعي تصنعها الصين، وذلك قبل أيام من لقاء الرئيسين الصيني والأمريكي، حيث من المتوقع أن تكون المنافسة على قيادة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي محورا رئيسيا للمباحثات.

ويأتي إعلان على بابا بعدما حذر مسئولون أمريكيون في مجال الذكاء الاصطناعي، بما فيهم المدير التنفيذي لشركة انثروبيك داريو امودي من أن تطوير الصين للذكاء الاصطناعي يمثل تهديدا للولايات المتحدة، كما دعا لإبطاء وتيرة تطوير هذه التكنولوجيا.

وخلال مؤتمرها السنوي في هانجتشو، أعلنت على بابا عن رقائق ذكاء اصطناعي جديدة، كما وصفت خططها للجيل الجديد من نماذجها للذكاء الاصطناعي.

وقال المدير التنفيذي للشركة إيدي وو، إن شريحة تشنوو في 900 تعد "الأقوى بين رقائق الذكاء الاصطناعي في الصين اليوم" وتقدم أداء يفوق 3 أضعاف الجيل السابق من الرقائق تشنوو ام 890.

وقالت الشركة، إنها تعتزم تدريب نموذج ذكاء اصطناعي جديد على نطاق خمسة إلى 10 تريليون باراميتر، وهي أداة قياس القدرة التعليمية للذكاء الاصطناعي.

كما أشارت على بابا إلى خططها لتوسيع مراكز البيانات التي تغذى أعمال الحوسبة السحابية، مشيرة إلى ارتفاع الطلب "الهائل" على حوسبة الذكاء الاصطناعي.