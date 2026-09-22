مستشار وزير الإعلام اليمني: طلبنا من ترامب دعما معلوماتيا ضد الحوثيين ومراقبة تهريب الأسلحة

قال فيصل العوضي مستشار وزير الإعلام اليمني، إن القيادة اليمنية لم تطلب تدخلًا عسكريًا أمريكيًا، بل اقتصر الطلب على الدعم اللوجستي والمعلوماتي ومراقبة تهريب السلاح عبر الأساطيل المنتشرة في البحرين الأحمر والعرب، لافتًا إلى أن الرئيس شدد أمام السفراء الغربيين على رفض الحرب بالنيابة والمطالبة بتنفيذ القرارات الدولية السابقة.

وأضاف خلال مداخلة عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية يتطلب تضييق الخناق عليها ميدانيًا وقطع إمدادات السلاح والمعدات القادمة من إيران، منتقدًا فرض قيود على تسليح الجيش اليمني في المقابل التغاضي عن دعم الميليشيات، ومؤكدًا التزام مؤسسات الدولة بمسار الشرعية.

وذكر أن اليمن يمتلك مقومات بشرية وعسكرية كافية لحسم المعركة عبر المقاومة الشعبية والقوات المسلحة بمختلف تشكيلاتها كألوية العمالقة وقوات الاحتياط، والتي تعمل جميعها تحت إمرة وتوجيه وزارة الدفاع اليمنية.

وطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي دعم الولايات المتحدة في مواجهة الحوثيين، خلال اتصال هاتفي أجراه مساء الأحد مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالتزامن مع تصاعد المواجهات العسكرية في اليمن واقترابها من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

ونقلت وكالة فرانس برس، الاثنين، عن مصدر في مكتب العليمي، طلب عدم الكشف عن هويته، قوله إن ترامب لم يتعهد بتقديم دعم أمريكي، موضحًا أن الاتصال مثّل في المقابل دعمًا سياسيًا لمجلس القيادة الرئاسي في ظل التطورات الميدانية المتسارعة.

ويرأس العليمي مجلس القيادة الرئاسي المدعوم من السعودية، والذي تخوض القوات التابعة له معارك عنيفة ضد الحوثيين، بعد هجوم مباغت مكّن الجماعة من السيطرة على مواقع حيوية في محافظتي الحديدة وتعز، بينها مدينة المخا الاستراتيجية، وصولًا إلى جزيرة ميون في مضيق باب المندب.

وفي موازاة التحركات السياسية، أعلنت القوات الحكومية اليمنية تدمير خمس مركبات عسكرية تابعة للحوثيين في جبهة كهبوب الجبلية بمنطقة باب المندب، مؤكدة مقتل جميع من كانوا على متنها، من دون تحديد عددهم.

وقال المركز الإعلامي لقوات العمالقة الحكومية إن إحدى المركبات المستهدفة كانت تابعة لقيادي حوثي لم يكشف هويته، فيما كانت أخرى تحمل سلاحًا من عيار 23 ملم. كما نشر تسجيلًا مصورًا قال إنه يوثق لحظة استهداف المركبات واشتعال النيران فيها، بينما لم يصدر تعليق فوري عن الحوثيين.