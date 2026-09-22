الكرملين: رفض الولايات المتحدة منح تأشيرة لنائب وزير الخارجية تصرف غير ودي

قال الكرملين، اليوم الثلاثاء، إن ‌الولايات المتحدة الأمريكية رفضت منح تأشيرة دخول لنائب وزير الخارجية الروسي، ⁠ألكسندر عليموف، قبيل انعقاد أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ووصف الأمر بأنه تصرف "غير ودي".

وذكر المتحدث ‌باسم ⁠الكرملين، دميتري بيسكوف، أن هذه الخطوة تتعارض مع التزامات ⁠الولايات المتحدة بصفتها الدولة المضيفة لمقر ⁠الأمم المتحدة.

وأضاف بيسكوف أن روسيا ⁠ستثير هذه المسألة مع واشنطن، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وفي وقت سابق، رفضت الولايات المتحدة منح تأشيرات دخول لبعض أعضاء الوفد المرافق للرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، بينهم أفراد في فريقه الإعلامي، قبيل زيارته إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحسب وسائل إعلام إيرانية رسمية.

وبموجب "اتفاق المقر" الذي أبرمته الأمم المتحدة في عام 1947، تلتزم الولايات المتحدة بالسماح للدبلوماسيين الأجانب بالدخول إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك، ورغم ذلك قالت واشنطن إنه يمكنها رفض منح التأشيرات لـ"دواعٍ أمنية، أو متعلقة بالإرهاب، أو السياسة الخارجية".