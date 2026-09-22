وزراء خارجية سول وواشنطن وطوكيو يجددون التزامهم بنزع السلاح النووي الكوري الشمالي ويدعون للحوار

أكد وزراء خارجية كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، التزامهم "الحازم" بنزع السلاح النووي "بالكامل" من كوريا الشمالية، ودعوا النظام إلى استئناف الحوار، في بيان مشترك صدر عقب محادثاتهم الثلاثية التي جرت في نيويورك، يوم الاثنين (بالتوقيت المحلي).

وأفادت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، بأن وزير الخارجية الكوري الجنوبي جو هيون، والأمريكي ماركو روبيو، والياباني توشيميتسو موتيجي، اجتمعوا على هامش الاجتماعات الرفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث شددوا أيضا على أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان.

وقالت الحكومات الثلاث في البيان: "أكد الوزير الأمريكي ووزيرا الخارجية مجددا التزامهم الحازم بنزع السلاح النووي بالكامل من كوريا الشمالية وحظر دعم توليد الإيرادات لبرامج كوريا الشمالية النووية وبرامج الصواريخ الباليستية، وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة".

وأضاف البيان: "كما أكدوا مجددا أن باب الحوار لا يزال مفتوحا، ودعوا كوريا الشمالية إلى استئناف الحوار، مع مواصلة بذل الجهود لتعزيز السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية".

وجاءت دعوتهم لاستئناف الحوار مع بيونج يانج في الوقت الذي يأمل فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في عقد اجتماع مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون، في وقت لاحق من هذا العام لإحياء دبلوماسيته الشخصية معه.

وفي الوقت الذي دعت فيه واشنطن بيونج يانج إلى الحوار، كررت التزاماتها "الراسخة" بالدفاع عن كوريا الجنوبية واليابان، "مدعومة بالقوة العسكرية الأمريكية التي لا تضاهى، بما في ذلك قدراتها النووية"، وفقا للبيان.