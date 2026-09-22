ابنة روبين ويليامز تنتقد الفيديوهات المولدة بالذكاء الاصطناعي لوالدها: استحوا فيديوهاتكم مروعة

بلهجة حادة، انتقدت المخرجة والفنانة زيلدا ويليامز ابنة الفنان الأمريكي الراحل روبن ويليامز، الفيديوهات المولدة بالذكاء الاصطناعي لوالدها والتي يعمد فيها المعجبون لإظهار شخصيته وتوليد صوت له باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وقالت لهم صراحة في منشور عبر صفحتها على منصة إكس "استحوا على أنفسكم".

وأعربت زيلدا، في منشورها، عن استيائها الشديد من هذه الفيديوهات، وقالت "هذا الفيديو الخاص والمتداول لوالدي من الواضح أنه مصنوع باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، فأي شخص يزعم أنه أحد معجبي والدي ويصدق هذه الفيديوهات، فبالتأكيد كان يشاهد أفلام والدي بطريقة صامتة لأن الصوت الصادر منها مروع وآلي جداً، ولذلك فأي شخص جعل روبوتاً يصنع هذا الفيديو، أقول له: اتركه بعيداً عن هرائك الوهمي واجعله يرقد في سلام، وإذا كنت عاجزاً عن إثبات وجهة نظرك دون الاستعانة برجل ميت لإضفاء مزيد من الإقناع عليها، فأخبرني: من هذا الذي يتلاعب بالرأي العام عبر وسائل الإعلام الآن؟".

وأضافت "أكره هذا التطبيق الذي تحول إلى مستنقع، فالأمر يقتصر في معظمه الآن على البوتات وأشخاص يرضون بأن تخدعهم تلك البوتات بمحض إرادتهم. لست متأكدة حقاً من سبب شعوري بالحاجة للعودة وتوضيح الأمر، لكنني أحبه، ولذا سأفعل ذلك، فمجرد رحيله لا يعني أنه أصبح دمية في أيديكم.. استحوا".

وتوفى روبين ويليامز عام 2014 عن عمر يناهز 63 عاماً، وهو صاحب عدة أفلام كوميدية شهيرة منها "جومانجي" وMrs. Doubtfire وغيرها من الأفلام التي رسخت نجوميته.