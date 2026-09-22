 البديوي: أمن الممرات المائية في الخليج شأن دولي - بوابة الشروق
الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 3:52 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد وضع قواعد قانونية وبرتوكولية لجولات المسئولين الرسمية؟

النتـائـج تصويت

البديوي: أمن الممرات المائية في الخليج شأن دولي

الرياض - ( د ب أ )
نشر في: الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 - 2:03 م | آخر تحديث: الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 - 2:47 م

أكدت دول مجلس التعاون الخليجي ، اليوم الثلاثاء ، أن أمن الممرات والممرات المائية في منطقة الخليج يمثل شأنًا دوليًا وليس إقليميًا فحسب ، مشيرة الى ضرورة امتثال إيران لقرار مجلس الأمن بالوقف الدائم وغير المشروط للهجمات وضمان عدم تكرارها، وعودة حركة الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب إلى ما كانت عليه قبل 28 فبراير 2026.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي قوله، خلال كلمته في الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون والاتحاد السويسري في مدينة نيويورك، اليوم، إن تعطيل الملاحة الدولية وإغلاق مضيق هرمز انعكست تداعياتهما على دول العالم، من خلال ارتفاع أسعار الطاقة واضطراب سلاسل الإمداد وزيادة الأعباء على الحكومات وقطاعات الأعمال.

واستعرض البديوي ما تعرضت له دول مجلس التعاون الخليجي من هجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة من قبل إيران ووكلائها، التي استهدفت البنى التحتية الحيوية وأدت إلى خسائر بشرية ومادية، على الرغم من أن دول المجلس لم تكن طرفًا في الحرب، وبذلت جهودًا متواصلة للوساطة واحتواء التصعيد.

كما جدد البديوي، من جهة أخرى، التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية، وضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ، معربًا عن تطلع دول مجلس التعاون إلى اعتراف سويسرا بدولة فلسطين، بما يدعم الجهود الدولية الرامية إلى تجسيد حل الدولتين.

 

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك