ترامب يوقع اليوم اتفاقا يبقي جرينلاند تحت السيادة الدنماركية

من المقرر أن يوقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، اتفاقا أمنيا مع كل من الدنمارك وجرينلاند لإنهاء نزاع حاد حول الجزيرة الواقعة في القطب الشمالي، بما يوسع الدور العسكري لواشنطن دون منح الولايات المتحدة ملكية الجزيرة أو السيطرة المباشرة عليها، وهو ما كان الرئيس الأمريكي يسعى إليه في وقت سابق.

وقالت رئيسة الوزراء الدنماركية، مته فريدريكسن، أمس الاثنين، إن الاتفاق سيبقي جرينلاند تحت السيادة الدنماركية، واصفة إياه بأنه "اتفاق جيد" يصب في مصلحة جميع الأطراف، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

ولم يتم الكشف بعد عن التفاصيل الكاملة للاتفاق.

وقالت فريدريكسن، لوسائل إعلام محلية، "لن نتنازل عن السيادة، وأستطيع أن أضمن أنني لن أفعل ذلك أبدا بصفتي رئيسة وزراء الدنمارك".

وأضافت فريدريكسن أنه "من الممكن تماما الحفاظ على السيادة مع تعزيز التعاون في مجالي الأمن والدفاع".

ومن المقرر أن يوقع ترامب الاتفاق، إلى جانب فريدريكسن ورئيس وزراء جرينلاند، ينس-فريدريك نيلسن، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وذلك في الساعة 10:30 صباحا بالتوقيت المحلي اليوم الثلاثاء، وفقا لبيان صادر عن الحكومة الدنماركية.