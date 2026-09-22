المحكمة العليا في سريلانكا ترفض تعديلات قانون مكافحة الفساد

قال رئيس البرلمان في سريلانكا، جاجات ويكراماراتني، اليوم الثلاثاء، إن المحكمة العليا قضت بعدم دستورية بعض التعديلات المقترحة على قانون مكافحة الفساد في الدولة الجزرية.

وقالت وكالة بلومبرج للأنباء، إن ويكراماراتني أخطر االمجلس التشريعي، اليوم، بأن الحكم يقضي بحصول بعض بنود مشروع قانون التعديل على أغلبية خاصة حتى يتم تمريرها، بينما يحتاج بند واحد إلى إجراء استفتاء.

وكانت منظمة الشفافية الدولية في سريلانكا لجأت إلى المحكمة لمنع بعض التعديلات المقترحة، قائلة إنها أضعفت القانون.

وكان قانون مكافحة الفساد الأصلي معيارًا هيكليًا في برنامج الإنقاذ الذي حصلت عليه سريلانكا من صندوق النقد الدولي.