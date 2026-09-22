توصل الاتحاد الأوروبي والفلبين لاتفاق جوهري بشأن اتفاقية للتجارة الحرة

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توصل الاتحاد الأوروبي والفلبين إلى اتفاق جوهري بشأن اتفاقية للتجارة الحرة بين الجانبين، ما يمهد الطريق أمام إتمام الاتفاق بشكل نهائي خلال الشهور المقبلة، وذلك وفقا لبيان صادر عن المفوضية الأوروبية.

وسوف تعمل الاتفاقية على تحرير أكثر من 94% من بنود الرسوم الجمركية، لتغطي بذلك أكثر من 97% من حجم التجارة الثنائية، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وتفتح الفلبين للمرة الأولى باب المشتريات الحكومية أمام مقدمي العطاءات الأجانب.

ويتضمن الاتفاق بنودا تتعلق بحقوق الإنسان والامتثال لاتفاق باريس للمناخ، باعتبارهما عنصرين من عناصر إطار الاتفاق.

وسوف يوفر الاتفاق معاملة جمركية تفضيلية لصادرات الاتحاد الأوروبي من لحوم الخنازير، كما سيوفر الحماية لنحو 200 مؤشر جغرافي أوروبي.