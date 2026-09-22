البيت الأبيض يطلق قناته الخاصة للبث عبر الإنترنت وسط تصاعد الخلاف مع وسائل الإعلام

أطلق البيت الأبيض يوم الاثنين (بالتوقيت المحلي)، قناته الخاصة للبث عبر الإنترنت، والتي تحمل اسم "ترامب تي في"، في الوقت الذي يشهد تصاعدا للأزمة مع كبرى وسائل الإعلام الأمريكية، بعد قرار الرئيس دونالد ترامب بمنع صحفيين يمثلون ثلاث مؤسسات إعلامية من دخول البيت الأبيض.

وانطلقت القناة في بث مباشر، مساء الاثنين، حيث عرضت في البداية خطابات لترامب ومشاهد لتدريبات عسكرية أمريكية، مصحوبة بتعليقات تشيد بقدرات القوات المسلحة.

وأفاد البيت الأبيض في منشور له على منصة "إكس"، بأن البث سيستمر على مدار الساعة، ليقدم "لحظات من الماضي، وإعلانات، وأحدث وأبرز الأنشطة التي تقوم بها الإدارة (الأمريكية)، كل ذلك في مكان واحد".

ولم يتم بث أي برامج أصلية أو محتوى صحفي خلال مرحلة البداية. وكان البيت الأبيض قد قدّم بالفعل بثا مباشرا لظهور ترامب منذ فترة.