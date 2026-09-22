إصابة 5 على الأقل في إطلاق نار أمام مدرسة بتركيا

ذكرت قناة «إن.تي.في» التركية ومكتب حاكم إقليم مانيسا أن ما لا يقل عن خمسة أشخاص، بينهم طلاب، أصيبوا بجروح عندما أطلق مهاجم النار أمام مدرسة ثانوية في الإقليم الواقع بغرب تركيا اليوم الثلاثاء.

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز»، أفادت القناة بأن أحد المصابين في حالة حرجة وأن المهاجم فر من مكان الواقعة.

وأضافت القناة أن إطلاق النار وقع حوالي الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (05:00 بتوقيت جرينتش). ولم يتضح بعد الدافع وراءه.

وقال مكتب حاكم مانيسا عبر منصة «إكس»: «ورد بلاغ بشأن إطلاق نار في محيط مدرسة الأناضول إنجي أوزميز الثانوية المهنية والفنية في منطقة تورغوتلو».

وأثارت واقعتا إطلاق نار في مدرستين في أبريل، غضبا في تركيا ودفعتا المسئولين إلى تطبيق إجراءات أمنية جديدة للعام الدراسي 2026-2027، بما في ذلك تشديد الرقابة على الأسلحة النارية.

وقبل ذلك، لم يكن لدى تركيا سجل من مثل هذه الهجمات.