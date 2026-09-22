كندا تسعى لاختتام المباحثات التجارية مع الهند قريبا في ظل توتر علاقاتها مع الولايات المتحدة

قال وزير التجارة الكندي، مانيندر سيدو، إن المباحثات التجارية القائمة مع الهند "تسير على نحو جيد جدا"، وقد تُختتم خلال الأشهر المقبلة، وذلك في الوقت الذي تبحث فيه بلاده عن أسواق جديدة لسلعها، في ظل حرب الرسوم الجمركية القائمة مع الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الثلاثاء، عن سيدو قوله لبول ألين، من محطة "بلومبرج تي في": "عدت للتو من الهند. إننا نحرز تقدما كبيرا".

وتأتي المساعي لتعميق العلاقات الاقتصادية مع الهند، في الوقت الذي تواجه فيه كندا توترات تجارية متصاعدة مع الولايات المتحدة، إثر انهيار المفاوضات بين البلدين أواخر الشهر الماضي.

وأضفى النزاع طابعا ملحا على جهود رئيس الوزراء مارك كارني، من أجل تنويع التجارة الكندية بعيدا عن الولايات المتحدة، بما يشمل بناء علاقات اقتصادية أوثق مع الاتحاد الأوروبي والهند.