أوكرانيا: أكثر من 1200 قتيل وجريح بين صفوف الجيش الروسي خلال 24 ساعة

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو مليون و520 ألفا و880 فردا، من بينهم 1230 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع فيسبوك، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم"، اليوم الثلاثاء.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 12364 دبابة، و25374 مركبة قتالية مدرعة، و50184 نظام مدفعية، و2151 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1663 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 442 طائرة حربية، و356 مروحية، و529134 طائرة مسيرة، و5111 صاروخ كروز، و35 سفينة حربية، وغواصتين، و152173 من المركبات وخزانات الوقود، و4733 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.