استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلية، بقذائف المدفعية، فجر اليوم الثلاثاء، أطراف قرية ‏عابدين في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي في جنوب سوريا . ‏

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء ( سانا ) عن مصادر محلية قولها إن قذيفتي مدفعية سقطتا في أطراف قرية ‏عابدين، ما أدى إلى تطاير الشظايا باتجاه منازل المدنيين في الحي الغربي ‏للقرية، دون ورود معلومات عن وقوع إصابات، مشيرة إلى أن قوات ‏الاحتلال أطلقت بالتزامن مع ذلك أربع قنابل مضيئة في أجواء المنطقة.‏

وأشارت الوكالة إلى أن "قوات الاحتلال استهدفت أمس الإثنين أطراف قرى عابدين ومعرية ‏والعارضة في المنطقة بقذائف المدفعية، ما أدى إلى نفوق 15 رأساً من ‏الماعز، وذلك بعد استهدافها فجراً واديي عابدين والرقاد وأطراف قرية ‏جملة، مع إطلاق النار من أحد مواقعها على خط فضّ الاشتباك لعام 1974 ‏باتجاه أطراف بلدة ‏عابدين".‏

ووفق الوكالة: "يواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاك اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 عبر ‌‏توغلاته ‌‏‌‏المتكررة في ‏الجنوب السوري، ومداهمة منازل المدنيين واعتقالهم، ‌‏وتجريف ‌‏الأراضي، ‏وتنفيذ اعتداءات ‏بالقذائف وغيرها"‌.‏

وتطالب سوريا، على نحو مستمر، بخروج القوات الإسرائيلية من أراضيها، مؤكدةً ‌‏أن ‏جميع ‌‏الإجراءات ‏التي تتخذها باطلة ولاغية، ولا يترتب عليها أي أثر ‌‏قانوني وفقاً ‏للقانون ‌‏الدولي، كما تدعو ‏المجتمع الدولي إلى الاضطلاع ‌‏بمسؤولياته، وإلزام ‏إسرائيل ‏بالانسحاب ‏الكامل من الجنوب السوري‎.‎



