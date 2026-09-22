وزير خارجية الإمارات: حريصون على شراكات إيجابية ومثمرة تقوم على الثقة والاحترام المتبادل

أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، حرص بلاده على بناء شراكات إيجابية ومثمرة مع الدول تقوم على أسس راسخة من الثقة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وتسهم في دعم مسارات التنمية المستدامة، وتعزز الازدهار الاقتصادي، وترسخ أسس الأمن والاستقرار والسلام.

جاء ذلك خلال لقاءات جمعت الشيخ عبدالله بن زايد ، في نيويورك، مع عدد من وزراء خارجية الدول المشاركة في أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، كلا على حدة، وفق وكالة أنباء الإمارات ( وام) اليوم الثلاثاء .

وجرى خلال اللقاءات بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي والشراكة في مختلف المجالات، ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والتعليمية والصحية، إلى جانب التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والأمن الغذائي والطاقة المتجددة والمناخ.

كما تطرقت اللقاءات إلى عدد من الموضوعات والقضايا المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولاسيما ما يتصل بتعزيز العمل متعدد الأطراف، ودعم جهود تحقيق السلم والأمن الدوليين، وترسيخ التعاون الدولي في مواجهة التحديات العالمية.

كما تناولت اللقاءات الاستعدادات الجارية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات خلال الفترة من الثامن إلى 10 ديسمبر المقبل بالشراكة مع السنغال.

وتبادل الشيخ عبد الله وجهات النظر بشأن مجمل التطورات والقضايا الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما عقد وزير الخارجية الإماراتي اجتماعا مشتركا مع السيناتور جين شاهين، عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، جرى خلاله بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، المتصلة بالعلاقات الاستراتيجية الإماراتية الأمريكية، بالإضافة إلى مجمل التطورات الإقليمية والدولية الراهنة والأوضاع في المنطقة.



