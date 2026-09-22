الدفاع المدني السعودي يعلن زوال الخطر عن نجران بعد إطلاق إنذار

أعلن الدفاع المدني السعودي، الثلاثاء، زوال الخطر من منطقة نجران، وذلك بعدما أطلق إنذارًا من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ، للتحذير من خطر.

وبحسب قناة «الشرق» الإخبارية، دعا الدفاع المدني السعودي إلى اتباع تعليماته وتجنب التجمهر والتصوير نهائيًا.

وأمس الاثنين، دعا وزراء خارجية مجموعة السبع إيران إلى ‌وقف تسليحها ودعمها للحوثيين في اليمن، معتبرين أن ذلك يمثل نمطا خطيرا من التصعيد ⁠ينذر بتقويض التجارة الدولية ويؤدي إلى عدم استقرار عالمي.

وقال وزراء خارجية بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة في بيان صدر عقب اجتماع ‌على ⁠هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة: «نستنكر بأشد العبارات الضربات المستمرة وغير المقبولة التي ينفذها ⁠الحوثيون في اليمن ضد المملكة العربية السعودية».

وأضافوا: «ندعو الحوثيين إلى الوقف ⁠الفوري لجميع الأعمال العسكرية والتهديدات والهجمات على ⁠السفن المدنية، والعودة إلى العملية السياسية بحسن نية».