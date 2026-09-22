اليمن: معارك متواصلة في تعز وغارات تستهدف مواقع حوثية

أعلنت قوات الجيش الحكومية اليمنية، اليوم الثلاثاء، تنفيذ سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع للحوثيين في جنوب وغرب محافظة تعز، بالتزامن مع استمرار المواجهات في عدد من جبهات المحافظة منذ أيام.

وقالت القوات الحكومية إن طيرانها الحربي شن خمس غارات جوية استهدفت مواقع وتحصينات للحوثيين في جبهة الأحكوم بمديرية حيفان، جنوبي تعز، مشيرة إلى أن الغارات "أوقعت خسائر بشرية ومادية في صفوف مليشيات الحوثي".

وفي سياق متصل، أعلنت القوات الحكومية إسقاط طائرة مسيرة حوثية في جبهة الكدحة، غربي تعز، "كانت محملة بقذيفة هاون قبل وصولها إلى هدفها"، كما أعلنت إسقاط مسيرة أخرى في منطقة جبل جرداد، جنوب غربي المحافظة.

وقال محور تعز العسكري إن الطيران الحربي شن غارات مكثفة على مواقع وتجمعات وأسلحة للحوثيين في مدينة المخا ومديرية الوازعية غربي المحافظة.

وأضاف المحور أن القوات الحكومية أحبطت محاولة تسلل حوثية في جبهة العنين بمديرية جبل حبشي، فيما اندلعت اشتباكات عنيفة بين الجانبين في منطقة بني بكاري غربي المديرية.

وفي جبهة كهبوب، المطلة على باب المندب، أعلنت "ألوية العمالقة الجنوبية" أسر قيادي حوثي وأحد مرافقيه، إلى جانب تنفيذ ضربات قالت إنها أسفرت عن تدمير آليات واستهداف تجمعات للحوثيين في كهبوب والوازعية.

وفي المقابل، قالت قناة المسيرة الفضائية الناطقة باسم الحوثيين إن "الطيران السعودي شن عدة غارات على مدينة المخا، بمحافظة تعز، واتهمته "باستهداف منازل مدنيين".

وقالت القناة إن "الغارات أسفرت عن مقتل سبعة أشخاص، بينهم طفلان وامرأة، وإصابة ستة آخرين".

كما تحدثت القناة عن استهداف صاروخي سعودي لمديرية الظاهر والمناطق المجاورة في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي للجماعة شمالي البلاد.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار المواجهات في تعز ومناطق أخرى من اليمن، مع تكثيف العمليات الجوية والتحركات البرية وتبادل الهجمات بين القوات الحكومية والحوثيين منذ مطلع سبتمبر الجاري.