الإعصار بولو يصل للفئة الرابعة وقد يسبب أمطارا غزيرة على جنوب غرب المكسيك

زادت قوة الإعصار "بولو" ليصل إلى الفئة الرابعة، وقد يسبب هطول أمطار غزيرة على جنوب غرب المكسيك، مع بقائه بعيدا عن الساحل.

وبلغت سرعة الرياح المستمرة القصوى للإعصار 130 ميلا في الساعة (215 كيلومترا في الساعة)، مع احتمال زيادة قوته بشكل أكبر ليصل إلى الفئة الخامسة اليوم الثلاثاء أو الأربعاء، حسبما أفاد المركز الوطني الأمريكي للأعاصير في ميامي.

وتتراوح سرعة رياح عواصف الفئة الرابعة بين 130 و156 ميلا في الساعة (210 و250 كيلومترا في الساعة) على مقياس سافير-سيمبسون، في حين تتجاوز سرعة رياح أعاصير الفئة الخامسة 157 ميلا في الساعة (250 كيلومترا في الساعة).

وكان "بولو" يتحرك باتجاه الشرق والجنوب الشرقي، بسرعة 5 أميال في الساعة (7 كيلومترات في الساعة)، ومن المتوقع أن ينعطف بشكل حاد نحو الشمال الغربي ثم الغرب والشمال الغربي، مما سيجعله يمر بمحاذاة الساحل المكسيكي لبضعة أيام دون أن يصل إلى اليابسة.

وصدر تحذير من هبوب عاصفة استوائية على جزء من الساحل الممتد من جنوب مينزانيو في ولاية كوليما حتى تيكبان دي جاليانا في ولاية جيريرو، مما يعني احتمال تعرض المنطقة لعاصفة استوائية في غضون يومين.

وكان مركز "بولو" يقع على بعد نحو 330 ميلا (530 كيلومترا) إلى الجنوب والجنوب الشرقي من مينزانيو حتى مساء أمس الاثنين.

ومن المتوقع هطول أمطار غزيرة مع احتمال حدوث فيضانات وانهيارات أرضية في المناطق الساحلية من ولايتي جيريرو وميتشواكان حتى يوم الخميس المقبل.

وربما تهطل كميات أقل من الأمطار في الأجزاء الساحلية من ولايات أواخاكا وكوليما وخاليسكو.

ولم تتشكل أي أعاصير في المحيط الأطلسي حتى الآن هذا العام، في رقم قياسي لأطول فترة يبدأ فيها الموسم دون ظهور إعصار.

كما يشار إلى أن آثار ظاهرة "إل نينيو" أدت هذا العام إلى إضعاف العواصف قبل أن تتشكل.