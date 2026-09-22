الرئيس الفيتنامي: نقترب من التوصل إلى اتفاق تجاري مع أمريكا

أعلن الرئيس الفيتنامي، تو لام، أن بلاده "قريبة جدا" من التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، وتعهد بشراء المزيد من السلع عالية التقنية، مثل الطائرات، لتقليص الفجوة التجارية.

ويأتي تصريح الرئيس قبيل إجراء محادثات مع مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نيويورك.

وقال لام، في مقابلة حصرية مع المذيعة "هاسليندا أمين" من قناة "بلومبرج"، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الاثنين، إن "من بين القضايا التي نحتاج إلى مناقشتها مع القادة الأمريكيين، ولا سيما الرئيس الأمريكي، هي كيفية تسريع وتيرة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق بشأن رسوم جمركية متبادلة ومتوازنة وعادلة بين البلدين"، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف لام، الذي يشغل أيضا منصب الأمين العام للحزب الشيوعي، "تتوافق صادرات فيتنام مع الطلب الأمريكي دون أن تنافس المنتجات الأمريكية بشكل مباشر".

وأشار لام، إلى أن فيتنام ترغب في استيراد المزيد من السلع الأمريكية لدعم الإنتاج الصناعي، رغم استمرار بعض القيود المتعلقة بالسياسات من الجانب الأمريكي.

وتجري فيتنام منذ شهور مفاوضات مطولة مع الولايات المتحدة بشأن التوصل لاتفاق تجاري نهائي، حيث برزت قضايا إعادة شحن السلع (نقل البضائع عبر طرف ثالث) والحواجز غير الجمركية باعتبارهما نقطتي الخلاف الرئيسيتين.

وتحقق فيتنام أحد أكبر الفوائض التجارية الثنائية مع الولايات المتحدة، وهو ما استخدمته واشنطن للضغط على هانوي في إطار مساعيها لتقليص الاختلال في الميزان التجاري.