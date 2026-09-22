استطلاع: أكثر من ثلثي الألمان يؤيدون وضع سقف لأسعار الوقود

تعتزم الحكومة الألمانية خفض أسعار الوقود من خلال خصم ضريبي جديد، إلى جانب وضع سقف للأسعار في أوقات الأزمات. ويبدو أن الإجراء الأخير يحظى بتأييد واسع بين المواطنين.

وأظهر استطلاع حديث للرأي أن غالبية واضحة من الألمان تؤيد وضع سقف لأسعار الوقود، حيث أيد 69% من المشاركين في الاستطلاع الذي أجري بتكليف من مجلة "شتيرن" ومحطة "آر تي إل" التلفزيونية هذا الإجراء، بينما عارضه 26%.

وكان التأييد مرتفعا بشكل خاص في شرق ألمانيا، حيث أبدى 81% من المشاركين في الاستطلاع رغبتهم في وضع حد أقصى لأسعار الوقود، مقابل 67% في غرب ألمانيا.

أجرى معهد "فورسا" لقياس مؤشرات الرأي الاستطلاع يومي 17 و18 سبتمبر الجاري. وشمل الاستطلاع 1001 ألماني.

واتفقت الحكومة الاتحادية والولايات الألمانية ليلة أمس الاثنين على خصم جديد على أسعار الوقود ووضع سقف لأسعارها.