إصابة سيدة برصاص الاحتلال جنوب مدينة خان يونس

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أصيبت، اليوم الثلاثاء، مواطنة فلسطينية برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

كما ألقت مسيرة للاحتلال قنبلة بالتزامن مع إطلاق نار من الآليات في محيط مفترق الشجاعية شرق مدينة غزة.

وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لليوم الـ348 على التوالي، عبر القصف وإطلاق النار تجاه مناطق متفرقة من القطاع.

وأفاد مراسل المركز الفلسطيني للإعلام بأن الطيران المروحي الإسرائيلي أطلق النار بكثافة صباح اليوم شرقي خان يونس ودير البلح.

وأفاد مصدر محلي بإصابة ثلاثة مواطنين جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلًا لعائلة كريم في حي التفاح شرقي مدينة غزة.

وأطلقت آليات الاحتلال النار بكثافة شرقي حي التفاح وشمال غربي مدينة غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي إسرائيلي شرقي المدينة.

كما أطلقت زوارق حربية إسرائيلية النار باتجاه ساحل مدينة غزة.

ونفذت قوات الاحتلال عملية نسف شمال غربي بلدة بيت لاهيا، فيما أصيبت امرأة برصاص قوات الاحتلال قرب دوار أبو شرخ في جباليا.

وأطلقت آليات الاحتلال النار شرقي مخيم البريج وسط القطاع، في حين نفذت قوات الاحتلال عملية نسف ضخمة جنوبي مدينة خان يونس.